За 2021 год Украина импортировала до 1 миллиарда киловатт в час, экспортировала – до 3,03 миллиарда. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

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Откуда импортировали электричество:

  • Из Беларуси – 522,6 миллиона киловатт в час.
  • Из Словакии – 285,4 миллиона.

Кстати, Герус отмечал, что только одна украинская компания получила электроэнергию из Белоруси. В частности, близкого к Ахметову менеджера Виталия Бутенко.

Куда экспортировали:

  • В Венгрию – 1,33 миллиарда киловатт в час;
  • Польшу – 777,7 миллиона;
  • Румынию – 525,2 миллиона;
  • Словакию – 230,1 миллиона;
  • Молдова – 160,2 миллиона.

Ранее Герус отмечал, что из всех энергоресурсов с электроэнергией в Украине – лучшая ситуация. В частности, именно по вопросу баланса экспорта и импорта. Политик обратил внимание, что в 2020 году в Украину импорт электроэнергии составил 0,2% от потребления.

Хотя в Украине есть сезонность. То есть летом и весной – профицит, а зимой – дефицит электроэнергии.