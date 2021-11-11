За 2021 год Украина импортировала до 1 миллиарда киловатт в час, экспортировала – до 3,03 миллиарда. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

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Откуда импортировали электричество:

Из Беларуси – 522,6 миллиона киловатт в час.

Из Словакии – 285,4 миллиона.

Обратите внимание! СМИ писали, что Белорусь отказалась поставлять в Украину электроэнергию. Якобы 8 ноября участники энергорынка получили письмо от "Белэнерго" по поводу остановки поставок. Правда, неизвестно, получили ли все его.

Кстати, Герус отмечал, что только одна украинская компания получила электроэнергию из Белоруси. В частности, близкого к Ахметову менеджера Виталия Бутенко.

Куда экспортировали:

В Венгрию – 1,33 миллиарда киловатт в час;

Польшу – 777,7 миллиона;

Румынию – 525,2 миллиона;

Словакию – 230,1 миллиона;

Молдова – 160,2 миллиона.

Ранее Герус отмечал, что из всех энергоресурсов с электроэнергией в Украине – лучшая ситуация. В частности, именно по вопросу баланса экспорта и импорта. Политик обратил внимание, что в 2020 году в Украину импорт электроэнергии составил 0,2% от потребления.

Хотя в Украине есть сезонность. То есть летом и весной – профицит, а зимой – дефицит электроэнергии.