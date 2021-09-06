У клиентки "Приватбанка" украли 60 тысяч гривен с карты: ответ финучреждения
Источник:Минфин
Одна из клиенток "Приватбанка" рассказала, как мошенники сняли с ее карты 60 тысяч гривен. Они позвонили от имени службы безопасности финансового учреждения и с помощью манипуляций украли средства.
Так, женщине сообщили, что с ее счета незаконно пытаются перевести деньги. Чтобы проверить информацию, она позвонила на единый номер госбанка.
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- Там ей сообщил автоответчик, что в течение трех минут позвонит оператор. Ей действительно перезвонили, номер напоминал типичный для "Приватбанка".
С этого номера так называемый "оператор" сообщил, что мне действительно звонят из службы безопасности банка и что с моих карточек проводятся операции на большие суммы: в магазине Rozetka проводятся транзакции, по которым покупают ноутбук, смартфон и планшет,
– сказала клиентка.
"Для того, чтобы заблокировать транзакции с моих карточек, мне сообщили, что со мной свяжется представитель из отдела безопасности, и я должна действовать в соответствии с инструкциями, которые он предоставит", – продолжила женщина.
С карточек сняли 60 тысяч
Дальше ей позвонили с другого номера, но не просили указать какую-либо конфиденциальную информацию, просто следовать указаниям и нажимать цифры, которые они диктовали.
- В результате в течение часа с ее карточек сняли около 60 тысяч гривен.
Мошенники пользуются тремя минутами ожидания после вызова пользователем услуг Приватбанка по номеру 3700 и прослушивания шаблонного сообщения. Далее происходит звонок пользователю с номера, который начинается на +38056..., что характерно Приватбанку, кроме того, "Приватбанк" очень часто звонит с других номеров,
– заметила пострадавшая.
Она добавила: "Уже написала заявление в киберполицию, но не уверена, что мошенников найдут. "Приватбанку" стоит позаботиться о безопасности своих клиентов. Это событие заставило задуматься, оставаться ли клиентом "Приватбанка" и дальше".
Ответ "Приватбанка"
В "Приватбанке" уже отреагировали на инцидент и объяснили, что указанные номера телефонов им не принадлежат.
Со своей стороны мы делаем все, чтобы обезопасить деньги клиентов от мошенников, и подчеркиваем, что клиент сам имеет возможность не дать завладеть своими деньгами, в первую очередь, не сообщая третьим лицам персональные данные и не совершая действия по указаниям мошенников,
– подчеркнули в банке.
"Указанные номера не принадлежат банку. Клиенты могут самостоятельно проверить принадлежность номера в своем "Приват24", – подытожили в финучреждении.
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