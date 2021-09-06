Так, женщине сообщили, что с ее счета незаконно пытаются перевести деньги. Чтобы проверить информацию, она позвонила на единый номер госбанка.

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Там ей сообщил автоответчик, что в течение трех минут позвонит оператор. Ей действительно перезвонили, номер напоминал типичный для "Приватбанка".

С этого номера так называемый "оператор" сообщил, что мне действительно звонят из службы безопасности банка и что с моих карточек проводятся операции на большие суммы: в магазине Rozetka проводятся транзакции, по которым покупают ноутбук, смартфон и планшет,

– сказала клиентка.

"Для того, чтобы заблокировать транзакции с моих карточек, мне сообщили, что со мной свяжется представитель из отдела безопасности, и я должна действовать в соответствии с инструкциями, которые он предоставит", – продолжила женщина.

С карточек сняли 60 тысяч

Дальше ей позвонили с другого номера, но не просили указать какую-либо конфиденциальную информацию, просто следовать указаниям и нажимать цифры, которые они диктовали.

В результате в течение часа с ее карточек сняли около 60 тысяч гривен.

Мошенники пользуются тремя минутами ожидания после вызова пользователем услуг Приватбанка по номеру 3700 и прослушивания шаблонного сообщения. Далее происходит звонок пользователю с номера, который начинается на +38056..., что характерно Приватбанку, кроме того, "Приватбанк" очень часто звонит с других номеров,

– заметила пострадавшая.

Она добавила: "Уже написала заявление в киберполицию, но не уверена, что мошенников найдут. "Приватбанку" стоит позаботиться о безопасности своих клиентов. Это событие заставило задуматься, оставаться ли клиентом "Приватбанка" и дальше".

Ответ "Приватбанка"

В "Приватбанке" уже отреагировали на инцидент и объяснили, что указанные номера телефонов им не принадлежат.

Со своей стороны мы делаем все, чтобы обезопасить деньги клиентов от мошенников, и подчеркиваем, что клиент сам имеет возможность не дать завладеть своими деньгами, в первую очередь, не сообщая третьим лицам персональные данные и не совершая действия по указаниям мошенников,

– подчеркнули в банке.

"Указанные номера не принадлежат банку. Клиенты могут самостоятельно проверить принадлежность номера в своем "Приват24", – подытожили в финучреждении.

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