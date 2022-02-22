Поскольку уровень зарплаты является относительным показателем и важно знать уровень покупательной способности населения. Поэтому мы решили ориентироваться на ВВП по паритету покупательной способности (ППС).

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В какой стране уровень жизни самый высокий

У Люксембурга оказался самый высокий показатель ВВП (ППС) – 117 500,2 доллара в 2020 году, поэтому именно эта страна возглавила рейтинг. Что касается номинального ВВП и его уровня роста в 2020 году, то они составляют 73 миллиарда долларов и -1,8% соответственно, говорится на сайте Всемирного банка. Уровень инфляции, согласно данным Евростата, в декабре прошлого года составил 5,4% годовых.

Ведущим сектором экономики страны являются услуги, в частности банковские, а наиболее развитые отрасли промышленности – металлургия, ІТ, телекоммуникации, говорится на портале Дия Бизнес. Больше всего Люксембург экспортирует за границу черные металлы, машины, электромашины, оборудование и механические устройства, пластмассы, полимерные материалы и изделия из них и т.д.

Что такое ВВП ( ППС ) ВВП ( ППС ) – это показатель, рассчитываемый исходя из стоимости всех конечных товаров и услуг, реализуемых в экономике страны за год, полученной посредством пересчета по паритету покупательной способности. То есть с поправкой на уровень цен в экономике страны, а значит, и покупательной способности валюты.

В каких еще странах ЕС высокий уровень жизни

Ирландия: ВВП (ППС) – 93 180,9 доллара, номинальный ВВП составил 426 миллиардов долларов, рост ВВП – 5,9%.

ВВП (ППС) – 93 180,9 доллара, номинальный ВВП составил 426 миллиардов долларов, рост ВВП – 5,9%. Дания: ВВП (ППС) – 60 229,9 доллара, номинальный ВВП – 356 миллиардов долларов, рост ВВП составил – -2,1%.

ВВП (ППС) – 60 229,9 доллара, номинальный ВВП – 356 миллиардов долларов, рост ВВП составил – -2,1%. Нидерланды: ВВП (ППС) – 59 268,1 доллара, номинальный ВВП – 9 114 миллиардов долларов, рост ВВП – -3,8%.

ВВП (ППС) – 59 268,1 доллара, номинальный ВВП – 9 114 миллиардов долларов, рост ВВП – -3,8%. Австрия: ВВП (ППС) – 55 683,8 доллара, номинальный ВВП – 433 миллиарда долларов, рост ВВП – -6,7%.

Уровень инфляции Согласно данным Евростата, самый низкий уровень инфляции в Португалии – 2,8% годовых (декабрь 2021). А вот самой высокой отметки в годовом исчислении инфляция достигла в Эстонии – 12% годовых. Напомним, что инфляция в Еврозоне ускорилась до 5,1% годовых в январе этого года, когда ожидался ее спад до 4,4%.

Интересно! Самый низкий ВВП (ППС) в Болгарии – 22 384 доллара, номинальный ВВП в 2020 году составил 70 миллиардов долларов, а упал на -4,4%. Также отметим, что в стране и самая низкая минимальная заработная плата – 332 евро.

Уровень жизни в Украине

Также мы решили сравнить экономические показатели Украины в 2020 году с другими странами ЕС. Конечно, ВВП по паритету покупательной способности Украины существенно ниже даже Болгарии, оказавшейся в конце рейтинга среди стран ЕС. Так что в Украине достаточно низкий уровень жизни против европейских соседей.

ВВП (ППС) – 13 054,8 доллара.

Номинальный ВВП – 155 миллиардов долларов.

Рост ВВП – -4%.

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Где самая высокая минимальная зарплата в ЕС

Самая высокая минимальная зарплата среди стран ЕС в Ирландии – около 1 775 евро.

– около 1 775 евро. В то время как самая низкая среди стран ЕС составляет всего 332 евро (Болгария).

Справка: минимальная зарплата – это самый низкий уровень оплаты труда населения, устанавливаемый государством, а работодатели не имеют права официально платить меньше.

Также следует отметить, что уровень минимальной зарплаты государство устанавливает без учета налогов. Например, в Украине сейчас минималка составляет 6,5 тысячи гривен, однако из нее еще высчитывается 20% НДС, военный сбор и ЕСВ.

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