Центрэнерго не имеет достаточно средств, чтобы обеспечить необходимый запас угля. Это обсудили на совещании, в котором приняли участие министр энергетики Герман Галущенко, глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, а также представители НБУ, Ощадбанка, Укрэксимбанка и, конечно, Центрэнерго.

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Нужно сотрудничество многих государственных учреждений, – Галущенко

Для стабильного прохождения отопительного сезона нам нужно слаженное сотрудничество всех государственных учреждений. Особенно в этом году, когда мы имеем дело в изолированном режиме,

– заявил Галущенко.

Как сообщили в Укрэнерго, пока на складах теплоэлектростанций – критическое количество угля. По состоянию на 16 августа было 763 тысячи тонн угля – это на 38% меньше, чем предусматривает график.

В "Нафтогазе" готовы к отопительному сезону

Отметим, между тем в "Нафтогазе" сообщили, что Украина по запасам газа готова к отопительному сезону. Плановый объем, а это – 17 миллиардов кубов – уже достигнут.

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