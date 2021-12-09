Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, в бюджете на 2022 год – существенная доля капитальных расходов.

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В частности, глава Министерства финансов отметил, что в бюджете есть важные решения по увеличению денег на медицину – зарплаты медикам вырастут.

Впервые, наверное, за мою практику подготовки бюджетов, этот – имеет четко сформированные приоритеты,

– сказал Сергей Марченко.

Наибольшая доля на инфраструктуру

Кроме медицины, обороны, ветеранов АТО и студентов, речь также будет идти об инфраструктуре, отметил министр.

Бюджет впервые за 10 лет имеет достаточно существенную долю капитальных расходов – это средства, которые будут вкладывать в инфраструктуру:

дороги;

железную дорогу, Урзализницу в частности;

развитие аэропортовой инфраструктуры;

"Большую реставрацию";

"Большое строительство" в целом (создание спортивных площадок, объектов, бассейнов).

На все, что строит государство, фактически предусмотрены существенные 140 миллиардов гривен, отметил Сергей Марченко. Это самая большая доля за последние 10 лет. В процентах.

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"Однако если брать абсолютную сумму, это самая большая доля не только за 10 лет, но и в принципе, наверное, за предыдущие периоды. Потому что у нас бюджеты растут, и доля, и суммы растут. Поэтому они самые большие", – добавил министр финансов.

Госбюджет на 2022 год: коротко

2 декабря Верховная Рада окончательно поддержала проект закона О государственном бюджете Украины на 2022 год. "За" проголосовали 268 народных депутатов.

Ко второму чтению законопроекта Кабмин увеличил доходы и расходы госбюджета.

Приоритеты в бюджете остались те же: рост зарплат медиков, обеспечения жильем участников АТО, увеличение стипендий, цифровизация.

Рада одобрила бюджет-2022: смотрите видео



