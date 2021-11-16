"Тысяча Зеленского": Шмыгаль объяснил, откуда возьмут средства на выплаты вакцинированным

Владимир Зеленский 15 ноября анонсировал выплату одной тысячи гривен всем, кто дважды вакцинировался против COVID-19. Впоследствии Денис Шмыгаль рассказал, откуда возьмут средства на инициативу президента.

Премьер-министр заявил, что профинансируют ее сами же украинцы, которые платят налоги. Об этом он сообщил во время брифинга по результатам рабочей поездки на Тернопольщину 16 ноября.

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Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19. То есть это будет общий фонд бюджета. Да, это наши с вами средства (налоги, которые платят украинцы – 24 канал),

– сказал глава правительства.

По словам Дениса Шмыгаля, соответствующая программа будет действовать и в 2021 году, и в первой половине следующего года. Премьер-министр добавил, что все, кто вакцинировался, смогут ею воспользоваться.

"Тысяча Зеленского": что известно

Владимир Зеленский объяснил, что программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно – через приложение "Дия".

По словам президента, за эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. В то же время можно будет купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.

Программа стартует 19 декабря, на нее выделят около 3 миллиардов гривен. Так, государство обеспечит возможность получить деньги всем вакцинированным против коронавируса гражданам.