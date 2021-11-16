Премьер-министр заявил, что профинансируют ее сами же украинцы, которые платят налоги. Об этом он сообщил во время брифинга по результатам рабочей поездки на Тернопольщину 16 ноября.

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Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19. То есть это будет общий фонд бюджета. Да, это наши с вами средства (налоги, которые платят украинцы – 24 канал),

– сказал глава правительства.

По словам Дениса Шмыгаля, соответствующая программа будет действовать и в 2021 году, и в первой половине следующего года. Премьер-министр добавил, что все, кто вакцинировался, смогут ею воспользоваться.

Обратите внимание! Обещанную президентом Владимиром Зеленским сумму невозможно будет получить наличными. Деньги будут выдавать как так называемый сертификат на определенные виды услуг.

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