Тысяча за вакцинацию не повлияет на инфляцию, – НБУ

Заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук заявил, что тысяча, которую получат вакцинированные граждане, не повлияет на инфляцию. Эта выплата лишь может стимулировать незначительный рост цен в сфере культуры и спорта.

По словам Сергея Николайчука, увеличение количества вакцинированного населения все равно будет иметь больше положительного влияния на экономику, поскольку это даст возможность избежать нового локдауна. Об этом замглавы НБУ заявил в интервью.

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Деньги выделены на сферы культуры и спорта

Николайчук уверен, что 1 000 гривен, которую получат вакцинированные граждане, не окажет влияния на инфляцию. Причиной этого является то, что деньги выделены конкретно для расходов на культурную и спортивную сферу, которые больше всего страдают из-за карантинных ограничений. Однако, по мнению заместителя главы НБУ, даже незначительное повышение цен в этих сферах увеличит показатели инфляции.

Тысяча гривен – не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. К тому же, отрасли, на которые, как предполагает правительство, будут выделены эти средства, страдают от недозагрузки,

– заявил Николайчук.

По оценкам НБУ, влияние программы, объем которой 6 миллиардов, на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1 – 0,2% ВВП.

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