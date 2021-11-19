По словам Сергея Николайчука, увеличение количества вакцинированного населения все равно будет иметь больше положительного влияния на экономику, поскольку это даст возможность избежать нового локдауна. Об этом замглавы НБУ заявил в интервью.
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Деньги выделены на сферы культуры и спорта
Николайчук уверен, что 1 000 гривен, которую получат вакцинированные граждане, не окажет влияния на инфляцию. Причиной этого является то, что деньги выделены конкретно для расходов на культурную и спортивную сферу, которые больше всего страдают из-за карантинных ограничений. Однако, по мнению заместителя главы НБУ, даже незначительное повышение цен в этих сферах увеличит показатели инфляции.
Тысяча гривен – не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. К тому же, отрасли, на которые, как предполагает правительство, будут выделены эти средства, страдают от недозагрузки,
– заявил Николайчук.
По оценкам НБУ, влияние программы, объем которой 6 миллиардов, на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1 – 0,2% ВВП.
Выплаты за вакцинацию: главное
- Президент Украины Владимир анонсировал, что каждый украинец, который полностью вакцинировался против COVID-19, сможет получить 1 000 гривен через приложение "Дия". Старт этой программы запланировали на 19 декабря.
- За эти деньги украинцы смогут купить абонемент в спортзал, бассейн или фитнес-клуб, билет в музей, театр или на концерт, или потратить на путешествия внутри страны.
- 18 ноября Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект.