Тысяча за вакцинацию: на что украинцы уже потратили 1,5 миллиарда гривен
Источник:Министерство экономики Украины
Украинцы уже потратили 1,5 миллиарда гривен с помощью программы еПоддержка, об этом рассказали в Министерстве экономики. Наибольшее население тратило деньги на книги.
Тысяча за вакцинацию
В Минэкономики рассказали, что с начала запуска программы еПоддержка свыше 7,2 миллиона украинцев подали заявки в "Дии" на получение 1 тысячи гривен. За четыре недели действия программы гражданам уже выплачено около 7 миллиардов гривен, из которых около 1,5 миллиарда гривен украинцы уже потратили.
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На что больше всего потратили украинцы
- книжные магазины – 490 миллионов гривен;
- кинотеатры – 386 миллионов гривен;
- театры, концерты и развлекательные услуги – 188 миллионов гривен;
- железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 180 миллионов гривен;
- спорт – 146 миллионов гривен.
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Также в министерстве напомнили, что со второй половины января 2022 программа будет расширена. Поэтому украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.
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