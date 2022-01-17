Тысяча за вакцинацию

В Минэкономики рассказали, что с начала запуска программы еПоддержка свыше 7,2 миллиона украинцев подали заявки в "Дии" на получение 1 тысячи гривен. За четыре недели действия программы гражданам уже выплачено около 7 миллиардов гривен, из которых около 1,5 миллиарда гривен украинцы уже потратили.

Интересно "Вовина тысяча": эксклюзивно о скандальном отказе Кивы и планах нардепов купить книги

На что больше всего потратили украинцы

книжные магазины – 490 миллионов гривен;

кинотеатры – 386 миллионов гривен;

театры, концерты и развлекательные услуги – 188 миллионов гривен;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 180 миллионов гривен;

спорт – 146 миллионов гривен.

Смогут ли пенсионеры купить лекарства за "тысячу Зеленского"

Также в министерстве напомнили, что со второй половины января 2022 программа будет расширена. Поэтому украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.