Соответствующие решение было принято на заседании правительства 8 сентября. В Мининфраструктуры говорят, что решение – не спонтанное.
К теме "Большая стройка" может изменить всю транспортную систему: ВВП страны вырастет на 2%
Появились широкие возможности для еще одного направления "Большой стройки"
В ведомстве похвалили работу, которую проделала команда Госагентства развития туризма вместе с Минкультом.
Теперь мы открываем широкие возможности для еще одного направления Большой стройки. Это создание новой инфраструктуры для существующих и будущих курортов, работа с украинскими и международными инвесторами, привлечение новых туристов в нашу страну,
– отметил министр Александр Кубраков.
В ведомстве отметили, что в 2011 году новообразованное Мининфраструктуры должно было формировать и реализовывать госполитику по туризму и курортам. Однако через 4 года эти функции передали Минэкономики.
Процесс передачи ГАРТ другому ведомству займет определенное время
В ГАРТ говорят, что планы своей работы не меняют. Как отметила глава агентства Марьяна Олеськив, определенная задача – развитие внутреннего и въездного туризма и реализация принятой Стратегии развития туризма и курортов до 2026 года. Передача ГАРТ Министерству культуры займет определенное время.
Читайте также Что ожидают от нового руководителя Укрзализныци: заявление Мининфраструктуры