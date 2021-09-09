Соответствующие решение было принято на заседании правительства 8 сентября. В Мининфраструктуры говорят, что решение – не спонтанное.

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Появились широкие возможности для еще одного направления "Большой стройки"

В ведомстве похвалили работу, которую проделала команда Госагентства развития туризма вместе с Минкультом.

Теперь мы открываем широкие возможности для еще одного направления Большой стройки. Это создание новой инфраструктуры для существующих и будущих курортов, работа с украинскими и международными инвесторами, привлечение новых туристов в нашу страну,

– отметил министр Александр Кубраков.

В ведомстве отметили, что в 2011 году новообразованное Мининфраструктуры должно было формировать и реализовывать госполитику по туризму и курортам. Однако через 4 года эти функции передали Минэкономики.

Процесс передачи ГАРТ другому ведомству займет определенное время

В ГАРТ говорят, что планы своей работы не меняют. Как отметила глава агентства Марьяна Олеськив, определенная задача – развитие внутреннего и въездного туризма и реализация принятой Стратегии развития туризма и курортов до 2026 года. Передача ГАРТ Министерству культуры займет определенное время.

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Интересно! В СМИ распространилась информация, что глава Минкульта Александр Ткаченко – под угрозой увольнения. Мол, на его месте глава Офиса Президента Андрей Ермак хочет видеть другого человека – Ростислава Карандеева. Он сейчас является госсекретарем министерства.