Сербская и венгерская компании сварили "золотой" стык газопровода на границе двух стран. Таким образом, с 5 июля Венгрия будет арендовать мощности. Сербия в свою очередь станет важной транзитной страной для Центральной Европы.

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Поставки газа по новому маршруту с "Турецкого потока" должны начаться с 1 октября 2021 года. Генеральный директор Srbijagas Душан Баятович заявил, что так "будет положен конец многолетней крупной сделке". С ее помощью Сербия окончательно решила вопрос поставок газа по другому направлению, и не только из Украины".

Председатель правления венгерской компании FGSZ Ференц Сабольч в свою очередь отметил: когда соединяются две трубы на границе двух стран, это называется "золотым соединением".

"Это означает, что мы увидели реализацию этого проекту и скоро начнется подача газа", – подчеркнул он.

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