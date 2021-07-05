Сербская и венгерская компании сварили "золотой" стык газопровода на границе двух стран. Таким образом, с 5 июля Венгрия будет арендовать мощности. Сербия в свою очередь станет важной транзитной страной для Центральной Европы.
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Поставки газа по новому маршруту с "Турецкого потока" должны начаться с 1 октября 2021 года. Генеральный директор Srbijagas Душан Баятович заявил, что так "будет положен конец многолетней крупной сделке". С ее помощью Сербия окончательно решила вопрос поставок газа по другому направлению, и не только из Украины".
Председатель правления венгерской компании FGSZ Ференц Сабольч в свою очередь отметил: когда соединяются две трубы на границе двух стран, это называется "золотым соединением".
"Это означает, что мы увидели реализацию этого проекту и скоро начнется подача газа", – подчеркнул он.
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Коротко о Турецкому потоке
- Это газопровод, по которому российский газ идет по дну Черного моря в Турцию и далее на юг Европы.
- Его, как и "Северный поток-2", начали строить после начала российско-украинской войны. Официально запустили газопровод 8 января 2020 года.
- Сначала голубое топливо по нему получали Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния.
- С начала 2021 года газ по новому маршруту начали получать Сербия, Босния и Герцеговина. Позже голубое топливо с "Турецкого потока" через Сербию должно дойти до Венгрии и Австрии.