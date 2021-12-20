Обвал турецкой лиры

Новый рекордный курс доллара к лире составляет 17,8 . Обесценение турецкой валюты произошло на фоне заявлений президента Турц ии Реджепа Эрдога на относительно решения властей не повышать процентную ставку. Президент считает, что именно повышение процентных ставок влияет на рост инфляции.

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В этом году лира потеряла более половины своей стоимости, поскольку центральный банк снизил процентные ставки на 500 базисных пунктов даже после того, как в ноябре инфляция достигла 21,3% , что намного выше целевого показателя политиков в 5%.

"Экономическая война за независимость"

Эрдоган заявил, что политика низких ставок – часть успешной "войны за экономическую независимость", а также напомнил, что ранее уже снизил инфляцию в Турции до 4% и добьется этого снова.

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