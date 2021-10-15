Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. По его словам, срок действия соглашения – до конца 2024 года.

Важно Стоимость газа в Европе снова превысила 1200 долларов

Донмез назвал это значительным прогрессом в обеспечении дополнительных поставок природного газа. Министр отметил, что благодаря успешной энергетической дипломатии Турция с легкостью преодолеет нынешний сложный период, когда весь мир столкнулся с серьезным кризисом поставок.

Успешно продвигаются переговоры по удовлетворению спроса на природный газ, который, вероятно, возрастет с приближением зимы,

– сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции.

Руководители Турции и Азербайджана подчеркнули, что поставки голубого топлива будут увеличиваться. Газ планируют поставлять по трубопроводу Баку – Тбилиси – Эрзурум.

Добавим, что в апреле 2021 года истек срок контракта между Турцией и Азербайджаном о поставках природного газа в объеме 6,6 миллиарда кубометров в год с месторождения "Шахдениз-1". А с 17 апреля Азербайджан перестал поставлять газ в Турцию по данному контракту.

В какие страны Азербайджан поставляет газ

Как пишет Интерфакс, сейчас Азербайджан осуществляет поставки газа по "Южному газовому коридору" мощностью 16 миллиардов кубометров. Большинство голубого топлива предназначено для Европы, на втором месте – Турция. Покупателями газа также являются Италия, Греция и Болгария.