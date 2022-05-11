Трюдо и Шольц договорились усилить экономическую изоляцию России

Война, которую Россия начала против Украины, объединяет все большее число стран, которые готовы противостоять российской агрессии. Среди таких стран Канада и Германия.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Едва ли не главный вопрос в их разговоре – война в Украине, которую начала Россия.

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"Премьер-министр и канцлер отметили украинский народ за непреклонное мужество перед лицом российской агрессии. Они подтвердили свою решительную поддержку Президента Украины Владимира Зеленского и его правительства, а также обязались оказывать постоянную экономическую, гуманитарную, а также в сфере безопасности, поддержку Украины", – говорится. в заявлении канадского правительства относительно этого разговора.

Угрозы из-за войны и изоляция России

Кроме поддержки Украины, оба политика обсудили и риски, которые несет эта война. Среди них и глобальные последствия войны, включая ее влияние на энергетическую и продовольственную безопасность. Накануне саммита G7, который должен пройти в июне в Германии, оба лидера согласились поддерживать тесное взаимодействие и координацию, чтобы продолжить поддержку Украины и дальнейшую экономическую изоляцию России.

Санкции против России и помощь Украине

Обе страны помогают Украине в войне против России. Если наша страна получает от них экономическую и гуманитарную помощь, а теперь и военную, то россиянам достаются только санкции.

Однако пока свой последний пакет санкций против России (пятый по счету) Евросоюз объявил еще 8 апреля. После этого все ожидали, что ЕС пойдет дальше и объявит шестой пакет санкций, который будет включать эмбарго на поставку российской нефти. Но странам-членам ЕС пока не удалось добиться консенсуса в этом вопросе. Перед тем главным "стопером" называли именно Германию, которая довольно сильно зависима от поставок российских энергоресурсов. Но страна меняет источники поставки нефти и газа.

Однако теперь блокирует эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций Венгрия. Ее экономика еще больше зависима от российских энергоресурсов. Официальный Будапешт не слишком поддается тому, чтобы согласиться на санкции. Даже в обмен на дополнительную помощь от ЕС.