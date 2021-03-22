В Украине из-за вспышки заболеваемости COVID-19 многие регионы оказались в красной зоне карантина. Однако в первую очередь последствия жестких ограничений коснутся представителей малого и среднего бизнеса.

Малый и средний бизнес – основа экономики, которая создает 60% ВВП, 7 миллионов рабочих мест и почти 40% налоговых поступлений. Национальный банк и Министерство экономики прогнозируют, что в 2021 году экономика Украины вырастет на 4 – 5%.

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Однако некоторые эксперты не разделяют оптимизма представителей власти. Экономист Олег Педзина считает, что в 2021 году вряд ли удастся увидеть рост экономики в условиях карантина.

Как он отметил, очень опасным фактором является то, что многие предприятия прекратили работу и "ушли в тень".

За январь у нас был минус 2,4%. За первый квартал, уже Минэкономики обнародовало, минус 2%. Сколько надо расти в течение второго, третьего и четвертого квартала, чтобы выйти хотя бы в 4%? Это же фантастика,

– заявил Педзина.

Украине может грозить дефолт

Сейчас общие потери украинской экономики подсчитать сложно. Как предполагают эксперты, если ВВП начнет стремительно падать, то Украина может оказаться на пороге дефолта.

Это грозит украинцам существенным ухудшением качества жизни.

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Как реагируют владельцы бизнеса

Именно предприниматели приносят значительную часть прибыли в городской бюджет благодаря уплате налогов. По словам ресторатора Дмитрия Борисова, власть хоть и обещала предупреждать об усилении ограничений, локдаун в очередной раз ввели неожиданно.

Сотни тысяч тонн продуктов, размещенных в наших 60 заведениях, из которых мы планировали на ближайшие выходные что-то приготовить, идут в помойку,

– рассказал ресторатор.

Из-за карантинных ограничений отчаялся и персонал. Каждый раз, когда представители бизнеса переходят на карантин, работники вынуждены уходить в неоплачиваемый отпуск. Затем многие из них трудоустраиваются в магазины, которые по определенным причинам не закрывают.

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Представители бизнеса в Украине в очередной раз вынесли важный урок: надеяться нужно только на собственные силы. Прежде всего, на свою изобретательность, настойчивость и энергию.

Председатель ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь отметил, что смог выиграть только тот бизнес, который быстро приспособился к новым условиям жизни. Он добавил, если не коммуницировать с клиентами и не находить к ним подход, то со временем придется покинуть рынок.