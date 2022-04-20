Трастовый фонд солидарности с Украиной начнет работу 5 мая

Трастовой фонд солидарности с Украиной вскоре приступит к работе. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

Трастовой фонд солидарности с Украиной скоро заработает

Старт работы фонда состоится 5 мая. Он станет одним из инструментов поддержки нашего государства Европейским советом.

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Финансовая поддержка очень важна. У нас с президентом была возможность сделать большее в деталях. Поэтому несколько недель назад, после телефонного разговора, мы решили запустить Трастовый фонд солидарности с Украиной. В последующие дни это будет 5 мая, будет отправная точка этого трастового фонда,

– сказал Мишель.

По его словам, фонд приступит к работе с международной конференции доноров. Ее организуют Польша и Швеция при поддержке Еврокомиссии, всех стран-членов и многих международных действующих лиц.

Также Шарль Мишель подчеркнул, что ЕС тесно сотрудничает с международными организациями, чтобы мобилизовать средства на поддержку Украины. Среди них – МВФ, Всемирный банк и другие.

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