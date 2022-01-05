Пресс-служба "Оператора ГТС Украины" сообщила, что в целом по сравнению с показателями 2020 года транзит уменьшился на 25%. Речь идет о 55,8 миллиарда кубометров.

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Всего в 2021 году забронировали 44,4 миллиарда кубометров транзитных мощностей на точках выхода из России. Из них 40 миллиардов кубометров – в соответствии с действующим транзитным контрактом.

Также 4,4 миллиарда кубометров забронировали на месячных и суточных аукционах. В то же время – использовали лишь 1,6 миллиарда кубометров.

Заявление директора Оператора ГТС Украины

Сергей Макогон – директор Оператора ГТС Украины – заявил, что в 2021 году мощности украинской ГТС использовали меньше чем на 30%.

Это в очередной раз доказывает, что уже имеющихся транзитных мощностей достаточно для обеспечения ЕС природным газом в необходимом объеме, и нет никакой физической или экономической потребности в строительстве новых газопроводов,

– заявил Макогон.

Он также добавил, что ГТС Украины – надежная и разветвленная. Она может обеспечить транзит еще по крайней мере 100 миллиардов кубометров газа в европейском направлении.

"Газпром" в дальнейшем снижает транзит газа

С начала 2022 года российский "Газпром" снизил транзит газа через Украину в Словакию в 3 раза.

По состоянию на 1 января 2022 года показатель снизился до 49,5. В то же время еще 31 декабря соответствующая заявка составила 83,8 миллиона кубометров.

Словацкий газотранспортный оператор Eustream сообщил, что уже 2 января она составляла 35,5 миллиона кубометров. А 3 января снизилась до 26,1.

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