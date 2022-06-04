Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Макогон сравнил показатели за первые четыре месяца 2021 и 2022 годов. После полномасштабного вторжения России транзит сократился с 14 до 9 миллиардов кубометров.

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По словам Макогона с начала января по 23 февраля 2022 года "Газпром" не использовал значительную часть забронированных мощностей.

Но на следующий же день после вторжения российский монополист увеличил заявки на транзит до законтрактированного максимума (около 109 миллионов кубометров в сутки) и фактически в полном объеме использовал забронированные мощности до конца марта 2022 года.

– заявил Макогон.

Тем временем с апреля "Газпром" снова не использовал существенную часть забронированных мощностей.

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" также рассказал, что с 11 мая "Газпром" значительно сократил транзит. Теперь речь идет о 45 – 55 миллионах кубометров в сутки. Это произошло после того, как российская компания остановила транспортировку газа через "Сохрановку" (точку соединения).

Макогон отметил, что изменения произошли "из-за предупреждения о несанкционированных отборах газа оккупантами".

Украина предложила в качестве альтернативы перевести транзит на точку "Суджа". Так было в 2020 году. Однако "Газпром" просто игнорирует предложение. По словам Макогона, явных причин для этого нет. Все технические возможности для перевода – обеспечены.

Более того, "Газпром" не использует в полном объеме мощности "Суджи", забронированные ранее.

Макогон призвал остановить "Северный поток-1"

Макогон обратился в Германию с призывом полностью остановить транспортировку газа "Северным потоком-1". В крайнем случае – хотя бы резко сократить объемы.

Соответствующую просьбу уже отправили в Министерство экономики Германии. Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" объяснил, что "Северный поток-1" работал, чтобы гарантировать поставку голубого топлива в Европу.

"Но после российского вторжения в Украину оснований, на основе которых работал "Северный поток-1", больше нет. Поэтому для обеспечения безопасности нашей страны в следствии обеспечения безопасности нашей ГТС мы обратились в Германию с таким требованием", - подчеркнул Макогон.

Он добавил, что Украина уже готова предложить Европе альтернативу.

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