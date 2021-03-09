"Газпром" возобновил объемы транзита через Украину до значений уровня начала февраля. На это, мол, повлияла нормализация температуры воздуха в Европе.

Российский Интерфакс ссылается на данные "Оператора газотранспортной системы Украины" о том, что по состоянию на 7 марта поставки газа составляли 120 миллионов кубометров. Именно на таком уровне этот показатель держался в первой половине февраля 2021 года.

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Как в России объясняют уменьшение объема транзита газа через Украину зимой

В российском "Газпроме" уверяют, что в начале февраля в Европу пришло аномальное тепло.

На это, мол, газовики вынуждены были реагировать – и уменьшить поставки газа. Теперь же температура нормализовалась, поэтому россияне восстанавливают работу необходимых мощностей:

Сейчас уже есть 120 миллионов кубометров в сутки, а должно быть – 123,2 миллиона.

Речь о 109 миллионах кубометров по долгосрочному договору транзита и 14,2 миллиона – по ежемесячным бронированиям.

Далее Интерфакс цитирует сообщение Gas Infrastructure Europe: поставки газа в Европу в марте 2021 ожидают на максимальном уровне с июня 2020 (за последние 10 месяцев).