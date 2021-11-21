Такое мнение высказал премьер-министр правительства Украины Денис Шмыгаль. По его словам, переговоры по этому поводу с европейскими партнерами уже продолжаются.
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В правительстве озвучили свои надежды на продление контракта на транзит газа с "Газпромом"
Глава правительства Денис Шмыгаль прокомментировал перспективы будущего контракта с российским "Газпромом" на транзит газа в Европу через украинскую ГТС (газотранспортную систему). По его словам, контракт Украина хочет продлить (конечный срок текущего – 2024 год):
Мы желаем его продлить, и ведем на этот счет переговоры с нашими европейскими партнерами. Потому что от них тоже зависит продление этого контракта.
Шмыгаль подчеркнул, что "для нас идеально продление на 15 лет этих условий". Соответствующее предложение Украина сделала, причем также говорится и о возможности увеличения транзита более чем вдвое – еще на 55 миллиардов кубометров к нынешним 40.
Мы готовы еще до 55 миллиардов кубических метров увеличить транзит. И этот излишек мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в существующем контракте,
– сказал Шмыгаль.
Также Украина предложила европейским странам на базе своих газохранилищ хранить дополнительные объемы газа. Вместимость их – 33 миллиарда кубометров, но редко используют более 26.
Советуем также обратить внимание на следующее:
- Москва за год втрое уменьшила транзит газа через Украину.
- "Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит газа через Украину на декабрь.