Такое мнение высказал премьер-министр правительства Украины Денис Шмыгаль. По его словам, переговоры по этому поводу с европейскими партнерами уже продолжаются.

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В правительстве озвучили свои надежды на продление контракта на транзит газа с "Газпромом"

Глава правительства Денис Шмыгаль прокомментировал перспективы будущего контракта с российским "Газпромом" на транзит газа в Европу через украинскую ГТС (газотранспортную систему). По его словам, контракт Украина хочет продлить (конечный срок текущего – 2024 год):

Мы желаем его продлить, и ведем на этот счет переговоры с нашими европейскими партнерами. Потому что от них тоже зависит продление этого контракта.

Следует знать. Почему переговоры ведутся не с "Газпромом", а, как сказал Шмыгаль, с европейскими партнерами? Дело в том, что российская компания и власти неоднократно заявляли, что готовы продлевать транзитные контракты, если Европа будет покупать у России больше газа.

Шмыгаль подчеркнул, что "для нас идеально продление на 15 лет этих условий" . Соответствующее предложение Украина сделала, причем также говорится и о возможности увеличения транзита более чем вдвое – еще на 55 миллиардов кубометров к нынешним 40.

Мы готовы еще до 55 миллиардов кубических метров увеличить транзит. И этот излишек мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в существующем контракте,

– сказал Шмыгаль.

Также Украина предложила европейским странам на базе своих газохранилищ хранить дополнительные объемы газа. Вместимость их – 33 миллиарда кубометров , но редко используют более 26 .

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