Транзит газа в Словакию через Украину уменьшился почти наполовину

В первый день 2022 года заявка на прокачку газа через Украину в Словакию уменьшилась на 41%. Причины такого резкого снижения транзита не называют.

Словацкий газотранспортный оператор проинформировал о текущей ситуации с транзитом газа через территорию Украины.

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Уменьшение транзита газа через Украину в Словакию

По данным оператора, 31 декабря 2021 года заявка на прокачку газа через распределительную станцию Вельке – Капушаны на границе Словакии и Украины составила 83,8 миллиона кубических метров.

А уже 1 января 2022 года она опустилась до отметки в 49,6 миллиона кубометров. То есть по сравнению с предыдущим днем уменьшилась на 41%.

Что повлекло резкое снижение транзита там не уточнили.

Показатели транзита газа через Украину в предыдущие годы

Транзит природного газа через ГТС Украины в 2020 году составил 55,8 миллиарда кубических метров, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год. Среднесуточный объем транзита за год достигал 153 миллионов кубометров при забронированных 178 миллионах.

В январе – ноябре 2021 года транзит ресурса через Украину достиг отметки в 38,3 миллиарда кубических метров – на 23,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В 2021 – 2024 годах на украинском газотранспортном коридоре действует новое обязательное "бронирование" для "Газпрома" – 40 миллиардов кубических метров.

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