Транзит газа в Европу через Украину уменьшился на четверть
За месяц транзит газа через Украину в Европу уменьшился. В феврале он составил 2,9 миллиарда кубометров. Это на 25% меньше, чем было в январе.
Источник:Оператор газотранспортной системы
В целом в январе – феврале 2021 года объем транзита составил 6,7 миллиарда кубометров.
Кстати "Газпром" увеличил транзит газа через Украину
Транзит через Украину
- Более 6,1 миллиарда оператор транспортировал на Запад. Например, в Польшу – 684 миллиона кубометров, в Словакию – 3,8 миллиарда, в Венгрию – 1,6 миллиарда.
- Транзит на Юг составил более 1 миллиарда кубометров: в Румынию – 309 миллионов, в Молдову – 781 миллион.
Почему транзит газа снизился
На это повлияли обстоятельства на рынке стран ЕС. Из-за повышенного спроса трейдеры начали активный отбор газа из подземных хранилищ.
Такая динамика свидетельствует, что украинская ГТС является балансовой мощностью в случае колебаний спроса на газ в ЕС.
Украина получает деньги независимо от объемов транзита
Оператор напомнил, что, согласно договору с "Газпромом", Украина получает деньги за весь объем заказанных мощностей, несмотря на объемы транзита.
Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон добавил, что украинская система способна осуществлять транзит на 100 миллиардов кубометров газа в год больше, чем указано в контракте. Однако, по его словам, ситуацию с транзитом не надо воспринимать как должное.
В случае отсутствия значительных объемов транзита в будущем ГТС должна быть оптимизирована в соответствии с реальным спросом для снижения операционных расходов и обеспечения экономически обоснованного тарифа,
– сказал Макогон.
Что известно о транзитном соглашении с "Газпромом"
- В конце 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заключил соглашение с российским ОАО "Газпром" на 5 лет.
- Поэтому "Газпром" бронировал украинские мощности для транзита в объеме 65 миллиардов кубометров в 2020 году. Это составляло 178 миллионов кубометров в сутки.
- В 2021 – 2024 годах компания бронирует 4миллиард0 кубометров – 110000000 в сутки.
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