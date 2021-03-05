За месяц транзит газа через Украину в Европу уменьшился. В феврале он составил 2,9 миллиарда кубометров. Это на 25% меньше, чем было в январе.

В целом в январе – феврале 2021 года объем транзита составил 6,7 миллиарда кубометров.

Кстати "Газпром" увеличил транзит газа через Украину

Транзит через Украину

Более 6,1 миллиарда оператор транспортировал на Запад. Например, в Польшу – 684 миллиона кубометров, в Словакию – 3,8 миллиарда, в Венгрию – 1,6 миллиарда.

Транзит на Юг составил более 1 миллиарда кубометров: в Румынию – 309 миллионов, в Молдову – 781 миллион.

Почему транзит газа снизился

На это повлияли обстоятельства на рынке стран ЕС. Из-за повышенного спроса трейдеры начали активный отбор газа из подземных хранилищ.

Такая динамика свидетельствует, что украинская ГТС является балансовой мощностью в случае колебаний спроса на газ в ЕС.

Украина получает деньги независимо от объемов транзита

Оператор напомнил, что, согласно договору с "Газпромом", Украина получает деньги за весь объем заказанных мощностей, несмотря на объемы транзита.

Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон добавил, что украинская система способна осуществлять транзит на 100 миллиардов кубометров газа в год больше, чем указано в контракте. Однако, по его словам, ситуацию с транзитом не надо воспринимать как должное.

В случае отсутствия значительных объемов транзита в будущем ГТС должна быть оптимизирована в соответствии с реальным спросом для снижения операционных расходов и обеспечения экономически обоснованного тарифа,

– сказал Макогон.

Что известно о транзитном соглашении с "Газпромом"