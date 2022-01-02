Транзит газа в Словакию через Украину продолжает уменьшаться в первые дни года. По сравнению с 1 января он упал почти на 30%.

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Сокращение транзита газа через Украину в Словакию

По информации словацкого газотранспортного оператора, заявка на транзит газа через Украину в Словакию 2 января упала до 35 миллионов кубометров.

В предыдущие дни ситуация была такая: 31 декабря 2021 года соответствующая заявка ставила 83,8 миллиона кубометров, а 1 января 2022 года она уменьшилась почти наполовину – до 49,5 миллиона кубометров.

Всего в 2021 году среднесуточная прокачка через Вельке – Капушаны составила 76,6 миллиона кубометров.

Наименьшие объемы транзита в предыдущие годы

В Интерфакс-Украина напомнили, что в 2021 году наименьшие объемы прокачки газа украинско-словацким коридором были в конце февраля. Тогда они опустились до уровня 24 – 33 миллиона кубометров. Произошло это на фоне рекордной оттепели в Европе, а также сильных морозов в Сибири, на Урале и Поволжье.

В 2020 году были дни, когда через Украину в направлении Словакии прокачивали еще меньше газа. В частности, 2 января этот показатель упал вплоть до 6,7 миллиона кубометров. Это случилось, когда товарные потоки перед завершением старого транзитного контракта и тяжелыми переговорами по заключению нового были настроены на худший сценарий.

Показатели транзита газа через Украину: основное

Транзит природного газа через ГТС Украины в 2020 году составил 55,8 миллиарда кубических метров. Это на 37,7% меньше, чем за 2019 год. Среднесуточный объем транзита за год достигал 153 миллиона кубометров при забронированных 178 миллионах.

За 11 месяцев 2021 года перекачка ресурса через Украину достигла отметки в 38,3 миллиарда кубических метров – на 23,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В течение 2021 – 2024 годов на украинском газотранспортном коридоре действует новое обязательное "бронирование" для "Газпрома" – 40 миллиардов кубических метров.

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