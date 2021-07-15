Украина получит второй транш от ЕС: назвали основное требование
Источник:"Интерфакс–Украина"
Украина может получить второй транш макрофинсовой помощи ЕС сразу после того, как выполнит шаги по укреплению верховенства закона и реформирования судебной системы, считает вице-президент Еврокомиссии по межведомственных отношений и прогнозирования Марош Шефчович.
Какую сумму может получить Украина от ЕС
Шефрович напомнил, что в декабре 2020 года Украина уже получила 600 миллионов евро и, по его мнению, когда упомянутые выше шаги будут выполнены, то страна сразу же получит второй транш.
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Если вы посмотрите на макро финансовую помощь в размере 16 миллиардов евро – я думаю, что это самая большая помощь, которую получила Украина. И мы готовы продолжать эти усилия,
– рассказал Шефчович.
Также вице-президент Европейской Комиссии отметил, что Украина добилась значительного прогресса в реформировании медиа сферы, государственного управления, борьбы с коррупцией, макроэкономической стабилизации.Напомним, что глава Минфина Сергей Марченко 27 апреля, за результатами встречи с руководителем группы Еврокомиссии по поддержке Украины Катариной Матерновою, рассказал, что Украина сделает все возможное для выполнения условий Программы, чтобы получить второй транш от ЕС уже к сентябрю 2021 года .
Чем выполнения условий ЕС важны для Украины
Политик отметил, что реформы которые должна провести Украина – это не что-то конкретное для государства, а действительно важная задача, потому что речь идет о деятельности государства, об общих ценностях, об атмосфере в обществе.
Очень важно видеть решительность руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии,
– сказал Шефчович.
Господин Шефрович отметил и то, что в ЕС приветствуют приверженность президента Зеленского бороться с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины.Обратите внимание , что 1 июля 2021 года 275 народных депутатов поддержали законопроект №5600 , который еще называют "антиахметовским". Закон об олигархах был инициирован Зеленским.
Подробнее об этом Рада предварительно поддержала законопроект об олигархах