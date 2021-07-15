Марош Шефчович о транше от ЕС / твиттер Maros Sefcovic
Украина может получить второй транш макрофинсовой помощи ЕС сразу после того, как выполнит шаги по укреплению верховенства закона и реформирования судебной системы, считает вице-президент Еврокомиссии по межведомственных отношений и прогнозирования Марош Шефчович.
Если вы посмотрите на макро финансовую помощь в размере 16 миллиардов евро – я думаю, что это самая большая помощь, которую получила Украина. И мы готовы продолжать эти усилия, – рассказал Шефчович.
Также вице-президент Европейской Комиссии отметил, что Украина добилась значительного прогресса в реформировании медиа сферы, государственного управления, борьбы с коррупцией, макроэкономической стабилизации.
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