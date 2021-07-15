Какую сумму может получить Украина от ЕС

Шефрович напомнил, что в декабре 2020 года Украина уже получила 600 миллионов евро и, по его мнению, когда упомянутые выше шаги будут выполнены, то страна сразу же получит второй транш.

Интересно прочитать Hyundai: от автомастерской до эры роботов

Если вы посмотрите на макро финансовую помощь в размере 16 миллиардов евро – я думаю, что это самая большая помощь, которую получила Украина. И мы готовы продолжать эти усилия,

– рассказал Шефчович.

Также вице-президент Европейской Комиссии отметил, что Украина добилась значительного прогресса в реформировании медиа сферы, государственного управления, борьбы с коррупцией, макроэкономической стабилизации.