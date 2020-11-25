Товары, изготовленные в России, продолжают находиться под санкциями в Украине. Кабинет Министров принял постановление о продлении до конца 2021 года торговых ограничений.

Соответствующее решение приняли на заседании 25 ноября, сообщает 24 канал.

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Новое постановление вносит поправки в правительственное постановление №1166 от 30 декабря 2015 года. Оно же предусматривает ограничение импорта продукции, которая происходит из России.

Проект постановления предлагают продлить до 31 декабря 2021 года применение льготных ставок ввозной пошлины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования ВТО) в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Россия,

– говорится в пояснительной записке.

Отметим, что согласно другому постановлению Кабмина, в отношении всех товаров, происходящих из России применяют ставки ввозной пошлины. В то же время преференциальный режим в отношении страны-оккупанта отменен. Эти ограничения действуют со 2 января 2016 года. С тех пор их каждый год продолжают.

Обратите внимание! Ранее Владимир Путин продлил санкции против европейских стран. Они охватывают торгово-экономическую сферу. В частности, под запрет подпадает ряд продуктов из стран, которые поддерживают санкции против России. Среди них есть и Украина.