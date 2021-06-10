Товарооборот между Украиной и Великобританией

Торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что с начала функционирования ЗСТ объем товарооборота между Украиной и Великобританией составил 885,1 миллиона долларов .

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Сотрудничество с Великобританией в рамках Соглашения демонстрирует положительную динамику в торговле,

– рассказал Качка.

Это на 41,5% или 259,6 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Великобритания является стратегическим торговым партнером для Украины и Минэкономики продолжит тесное взаимодействие с целью интенсификации торговли, отметило в своем сообщении Минэкономики.

Напомним , что 16 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №0083 о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией. Этот законопроект заменил Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexi.