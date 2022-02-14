Также за 2021 год вырос импорт – на 33,9%, до 80 400,7 миллиона долларов. Такие данные были обнародованы в Государственной службе статистики.

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По данным статистического ведомства, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2021 году составило 676,4 миллиона. В 2020 году этот показатель составил 677,8 миллионов долларов.

В Государственной таможенной службе отметили, что объем внешней торговли товарами с января по декабрь 2021 года составил 141,377 миллиарда долларов. А это на 37% больше, чем за 2020 год – 103,429 миллиарда долларов.

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