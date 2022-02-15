Топливо снова может подорожать: Минэкономики обнародовало новую предельную цену
Источник:Министерство экономики Украины
Министерство экономики обнародовало новые расчетные цены средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС смогут устанавливать свою наценку. Цена бензина и ДТ может возрасти более чем на гривну.
Цена топлива
Согласно новым расчетным ценам, которые обнародовало Минэкономики, новые расчетные цены выглядят следующим образом:
- цена литра бензина вырастет с 30,84 до 31,75 гривны (на 0,91 гривны);
- дизельного топлива (ДП) – с 27,99 до 29,07 гривны за литр (на 1,08 гривны).
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Какой может быть максимальная наценка на АЗС
С учетом максимальных наценок стоимость горючего на АЗС не может превышать:
- 36,75 гривны за литр бензина
- 36,07 гривны за литр ДТ.
Почему цена топлива на АЗС может возрасти
Учитывая новые предельные цены, закупочная цена газа подорожает. Отметим, что после повышения расчетной стоимости сети АЗС повышают свои розничные цены и соответственно снижают после их уменьшения. Поэтому в ближайшее время цена горючего на АЗС может возрасти.
Напомним, что 14 февраля стоимость нефти снова достигла пиковых показателей, приближаясь к показательной цене 2014 года. Стоимость нефти марки Brent составила почти 95 долларов за баррель, а WTI – 93,17 доллара за баррель.
Эксперты прогнозируют, что цена сырья на фоне возможного полномасштабного нападения России на Украину может достичь 100 долларов за баррель. Они считают, что в таких условиях может произойти существенное сокращение поставок сырья из России, соответственно последствия для баланса спроса и предложения окажутся опасными. Напомним, что страна является самым крупным мировым экспортером энергоресурсов.
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Государственное регулирование цен
- С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
- Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.
Как работает государственное регулирование цен на топливо: смотрите видео