Топливо снова может подорожать: Минэкономики обнародовало новую предельную цену

Министерство экономики обнародовало новые расчетные цены средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС смогут устанавливать свою наценку. Цена бензина и ДТ может возрасти более чем на гривну.

Цена топлива

Согласно новым расчетным ценам, которые обнародовало Минэкономики, новые расчетные цены выглядят следующим образом:

цена литра бензина вырастет с 30,84 до 31,75 гривны (на 0,91 гривны);

вырастет с 30,84 до 31,75 гривны (на 0,91 гривны); дизельного топлива (ДП) – с 27,99 до 29,07 гривны за литр (на 1,08 гривны).

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Какой может быть максимальная наценка на АЗС

С учетом максимальных наценок стоимость горючего на АЗС не может превышать:

36,75 гривны за литр бензина

36,07 гривны за литр ДТ.

Почему цена топлива на АЗС может возрасти

Максимальная торговая надбавка не распространяется на "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

Учитывая новые предельные цены, закупочная цена газа подорожает. Отметим, что после повышения расчетной стоимости сети АЗС повышают свои розничные цены и соответственно снижают после их уменьшения. Поэтому в ближайшее время цена горючего на АЗС может возрасти.

Напомним, что 14 февраля стоимость нефти снова достигла пиковых показателей, приближаясь к показательной цене 2014 года. Стоимость нефти марки Brent составила почти 95 долларов за баррель, а WTI – 93,17 доллара за баррель.

Эксперты прогнозируют, что цена сырья на фоне возможного полномасштабного нападения России на Украину может достичь 100 долларов за баррель. Они считают, что в таких условиях может произойти существенное сокращение поставок сырья из России, соответственно последствия для баланса спроса и предложения окажутся опасными. Напомним, что страна является самым крупным мировым экспортером энергоресурсов.

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Государственное регулирование цен

С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.

Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.

Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.

Как работает государственное регулирование цен на топливо: смотрите видео