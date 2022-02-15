Напомним, что 14 февраля стоимость нефти снова достигла пиковых показателей, приближаясь к показательной цене 2014 года. Стоимость нефти марки Brent составила почти 95 долларов за баррель, а WTI – 93,17 доллара за баррель.

Эксперты прогнозируют, что цена сырья на фоне возможного полномасштабного нападения России на Украину может достичь 100 долларов за баррель. Они считают, что в таких условиях может произойти существенное сокращение поставок сырья из России, соответственно последствия для баланса спроса и предложения окажутся опасными. Напомним, что страна является самым крупным мировым экспортером энергоресурсов.