Цена топлива
Согласно новым расчетным ценам, которые обнародовало Минэкономики, новые расчетные цены выглядят следующим образом:
- цена литра бензина вырастет с 30,84 до 31,75 гривны (на 0,91 гривны);
- дизельного топлива (ДП) – с 27,99 до 29,07 гривны за литр (на 1,08 гривны).
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Какой может быть максимальная наценка на АЗС
С учетом максимальных наценок стоимость горючего на АЗС не может превышать:
- 36,75 гривны за литр бензина
- 36,07 гривны за литр ДТ.
Почему цена топлива на АЗС может возрасти
Учитывая новые предельные цены, закупочная цена газа подорожает. Отметим, что после повышения расчетной стоимости сети АЗС повышают свои розничные цены и соответственно снижают после их уменьшения. Поэтому в ближайшее время цена горючего на АЗС может возрасти.
Государственное регулирование цен
- С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
- Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.
Как работает государственное регулирование цен на топливо: смотрите видео