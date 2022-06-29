Топливный кризис заканчивается

Герус рассказал, что в июне на украинский рынок из европейских стран зашли около 600 тонн нефтепродуктов. Более того, это на 50% больше, чем было в мае.

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Если говорить в цифрах, что в июне зашло около 600 тонн нефтепродуктов: 400 тонн – дизель, 200 тысяч тонн – это бензин и сжиженный газ. Все эти поступления по европейскому направлению. Также в июне эти поступления были примерно на 50 процентов больше, чем в мае,

– поделился он.

Что касается текущей ситуации с очередями на АЗС, то в западной части Украины очередей на АЗС уже практически нет, или они не существенны, а вот в Киеве и в восточной они еще бывают. Вместе с тем, процесс по насыщению украинского рынка нефтепродуктами уже начат, по его словам, и в июле ситуация уже может быть нормализована.

Ограничение на объем покупки топлива на АЗС могу отменить

Председатель комитета Рады считает, что через месяц-два в Украине полностью стабилизируется ситуация с горючим. Соответственно в ближайшее время лимит горючего на одну машину поднимется или вообще исчезнет.

Если на сегодняшний день на некоторых АЗС есть лимит на одну машину 40 литров, а на некоторых еще остается 20 литров, то в июле эти лимиты будут либо подняты, либо, возможно, уже к концу июля вообще будут сняты, что украинские автомобилисты смогут свободно. заправляться в любом объеме,

– поделился Герус.

Важно! Герус подчеркнул, что план России создать топливный кризис провалился. Ведь Украина не только сумела увеличить поставки горючего из европейских стран, но и при этом настроила логистику так, что ни из одной страны не поступает больше трети нужного объема. Обратите внимание Оптовые цены на топливо упали ниже розничных: стоимость дизеля и бензина 27 июня Цена горючего 29 июня

За сутки цена средняя розничная цена горючего изменилась только для автогаза и дизельного горючего, передает "Минфин" , предоставляя данные Консалтинговой группы А-95. Средняя розничная цена на АЗС выглядит следующим образом:

бензин А-95 – 50,64 гривны за литр,

– 50,64 гривны за литр, бензин А-92 – 50,30 гривны за литр,

– 50,30 гривны за литр, дизельное топливо – 56,41 гривны за литр, а было 56,39 гривны за литр,

– 56,41 гривны за литр, а было 56,39 гривны за литр, автогаз – 41,01 гривны за литр, стоил вчера 41,79 гривны за литр.

Напомним, что в середине мая Правительство отказалось от госрегулирования цен, однако сохранило предельную цену. Министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что для бензина она будет составлять 52 гривны за литр, а для ГП — 58 гривны за литр.

Какими будут цены на топливо: прогнозы

Алексей Данилов не советует рассчитывать на падение цены горючего, поскольку для этого нет никаких предпосылок. "Нужно понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если во всем мире цена за бензин, условно, 2 евро за литр, то как у нас может быть 1 евро?" – рассказал секретарь СНБО.

По словам директора центра исследований энергетики Александра Харченко, цена горючего в Украине будет теперь европейской. Ориентир – 1,5 евро за литр, а это почти 46 гривен за литр по курсу НБУ.

Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie полагают, что высокие цены на горючее в мире будут оставаться и в следующем году, однако во второй половине 2023 года давление снизится.

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