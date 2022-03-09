Только за день Украине согласовали помощь на несколько миллиардов долларов

Украина продолжает бороться против оккупантов, а мир продолжает нас в этом поддерживать. В среду, 9 марта, международные партнеры согласовали многомиллиардную помощь Украине.

Помощь от Европы

В частности, Европейский банк реконструкции и развития ( ЕБРР ) согласовал выделение Украине и странам, принимающим украинских беженцев, 2 миллиарда евро .

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Банк обещает сделать все возможное, чтобы помочь с восстановлением страны, как только условия это позволят,

сообщает ЕБРР.

В банке отметили, что финансирование будет доступно для поддержки украинских компаний, в том числе с помощью отсроченных займов, поддержки ликвидности и финансирования торговли.

Помощь от МВФ

Совет директоров МВФ согласует выделение экстренного финансирования на 1,4 миллиарда долларов на преодоление экономического шока, вызванного войной.

Для МВФ это очень актуально, потому что Украина является нашим членом. И мы рядом с народом Украины в эту страшную минуту,

– заверила директор МВФ Кристалина Георгиева.

Помощь от США

Лидеры Конгресса США достигли двухпартийного соглашения о предоставлении Украине и союзникам 13,6 миллиарда долларов помощи.

4 миллиарда долларов получит Украина и страны Восточной Европы, чтобы помочь 2 миллионам украинских беженцев.

6,7 млрд долларов пойдет на размещение американских войск и техники в европейском регионе и передачу американского вооружения Украине и союзникам США.

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