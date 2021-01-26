В разгар отопительного сезона украинские тепловые электростанции остались почти без угля. Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко объяснил, что это обусловлено несколькими факторами.

Источник: "Экономическая правда"

Витренко отметил, что в четвертом квартале 2020 года, особенно в ноябре-декабре, существенно возросло потребление электроэнергии населением. Этот показатель вышел на докризисный уровень.

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В Украине существенно упало производство электроэнергии, солнечной и ветровой генерации, – Витренко

Он также отметил, что существенно упало производство электроэнергии, солнечной и ветровой генерации. И, кроме этого, "Энергоатом" начал ремонт.

По его словам, "Энергоатом" смотрел на прогноз Министерства и понимал, что может выполнить план, даже если поставит определенные блоки на ремонт.

Вот что получается: "Энергоатом" ставит блоки на ремонт, солнце и ветер дают меньше электроэнергии, а люди начинают гораздо больше потреблять,

– объяснил исполняющий обязанности министра энергетики.

Юрий Витренко отметил, что до начала отопительного сезона Украина имела рекордные запасы угля. Однако, когда произошла такая ситуация, тепловая генерация начала рекордными темпами "отрабатывать" запасы угля.

"Соответственно, мы заходим в январь с рекордно малыми запасами угля", – подытожил он.

Обратите внимание! "Укрэнерго в январе сообщило, что за последние несколько месяцев количество угля различных марок уменьшилось в 5,2 раза. Однако заверили, что не планируют отключение любых категорий потребителей.