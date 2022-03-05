Макс призвал мир увеличить добычу нефти и газа, чтобы отказаться от российского экспорта.

Важно Оставайтесь сильными, – Илон Маск к украинцам

Американский миллиардер подчеркнул, что этот шаг является необходимым.

Мне неприятно это говорить, но нам нужно немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер,
– отметил он.

Маск отметил, что это негативно повлияет на Tesla, но устойчивые энергетические решения просто не могут реагировать мгновенно, чтобы компенсировать экспорт российской нефти и газа.

"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер", – подытожил он.

Добавим, что 1 марта в Украину поступила первая партия средств спутниковой связи Starlink от Илона Маска. Вскоре поступит новая партия этих приборов.

ВСУ

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