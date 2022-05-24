Этой новостью поделился глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале.

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Около 9 миллионов гривен пополнили украинский бюджет благодаря уплате налога сервисом OnlyFans.

Первые поступления в бюджет от налога на Google: сайт OnlyFans – 305 тысяч долларов. Вклад индустрии развлечений в финансирование нашей победы. Ожидаем следующие,

– написал Гетманцев.

OnlyFans предоставляет доступ пользователям к контенту авторов за платную подписку. Сайт популярен и тем, что, пользуясь им, можно получить доступ к развлечениям для взрослых и эротического контента.

Пользователь, оформивший подписку на определенного создателя, может просматривать его контент в обмен на ежемесячный членский взнос. Сама же компания платит 80% сборов создателю контента, а 20% – идет на платформу.

Напомним, что в июне 2021 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №4184. Он, в частности, обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить налоги в государственный бюджет Украины.

Ранее сообщалось, что сервис платной подписки OnlyFans запретил моделям из России и Беларуси создавать аккаунты и выводить деньги из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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