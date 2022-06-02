Теперь в Украине будет фиксированная цена на реализацию природного газа

Кабинет Министров зафиксировал стоимость реализации природного газа производителям тепловой энергии во избежание кризиса тарифов.

По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, цены на газ для населения должны остаться без изменений на период войны.

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Он отметил, что сейчас приоритетная задача в энергетическом секторе – сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения, то есть 7420 гривен (с НДС) за 1000 кубических метров.

Правительство зафиксировало стоимость реализации природного газа производителям тепловой энергии, в частности для:

объединений совладельцев многоквартирных домов,

жилищно-строительных (жилых) кооперативов,

управляющих многоквартирных домов необходимых для предоставления услуг по горячему водоснабжению.

Все они будут платить фиксированную цену, которая составляет 7420 гривен (с НДС) за 1000 кубических метров плюс транспортировка газа.

На этой теме спекулируют фейками

Недавно в сети начала распространяться информация, что якобы цена газа и отопления для украинцев должна вырасти втрое. Однако это лишь обычный фейк, направленный на расшатывание ситуации в стране.

28 мая в СНБО это опровергли и указали на одну очень важную деталь. Сейчас в Украине утвержден закон по урегулированию отношений на газовом рынке. Речь идет обо всем периоде военного положения. Этот законопроект был одобрен 10 мая 2022 года.

Этот законопроект предусматривает сдерживание тарифов на газ и отопление. Это происходит путем использования части средств, которые предоставляют нашему государству партнеры.

Верховная Рада продлила действие военного положения и срок общей мобилизации еще на 90 дней – то есть до 23 августа.

Согласно заявлению, которое опубликовали в "Нафтогазе", повышение цен на газ не планируется. Украинцев успокоили, заверив, что ситуация не будет меняться.

В компании отметили, что благодаря части денег, которые предоставляют нам партнеры, будет происходить сдерживание тарифов на газ и отопление.

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