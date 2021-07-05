Проверка Кабмина и ее результаты

В первом полугодии 2021 года правительство провело масштабную информационную кампанию о преимуществах официального трудоустройства и рисках неформальных трудовых отношений, в результате которой оформили почти 57 тысяч работников.

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С июля начались проверки. Инспекции пройдут только в компаниях, которые имеют признаки наибольших рисков использовать незадекларированную работу. За первые два дня проверок выявлено 240 неформальных работников в рамках 152 начатых инспекций,

– отметила заместитель Министра Светлана Глущенко.

Санкции против недобросовестных работодателей

Нарушение было выявлено впервые . Санкции за нарушение законодательства о труде составляют 10 минимальных заработных плат , что в этом году составляет 60 тысяч гривен.

Нарушение обнаружили повторно . Если аналогичное нарушение совершено повторно в течение двух лет, то оно работодателю станет уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника , в отношении которого совершено нарушение, будет составлять 180 тысяч гривен.

По каким критериям выявляют неоформленных работников

По словам Светланы Глущенко, для определения работодателей, которые имеют наибольший риск использования незадекларированного труда, Налоговая служба Украины (ГНС) и Гоструда используют ряд критериев, в частности:

несоответствие количества сотрудников объема производства (оказанных услуг, выполненных работ);

наличие фактов нарушений порядка оформления трудовых отношений, выявленных во время проверок ГНС;

несоответствие количества объектов налогообложения количеству наемных работников;

несоответствие количества одновременно работающих РРО количества сотрудников.