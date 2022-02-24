Технологии, банки и коррумпированная элита: по чему ударят санкции США
США перешли к следующему пакету санкций против России, которая начала полномасштабную войну против Украины. Об этом сообщил президент Джо Байден.
Он подчеркнул, что санкции сокрушительны. Они будут иметь долгосрочное влияние на Россию и в то же время минимальное влияние на Соединенные Штаты и их союзников.
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Путин – агрессор. Путин выбрал эту войну. И теперь он и его страна будут нести за нее последствия,
– сказал Байден.
Санкции против технологий
Новые санкции включают блокировку экспорта технологий, являющегося центральным элементом подхода Байдена, который, по его словам, серьезно ограничит способность России развивать военный и аэрокосмический сектор.
- Ранее такие же санкции планировала ввести Япония в случае вторжения России.
- Канада же в свою очередь полностью прекратили экспорт в Россию.
- В течение нескольких дней Великобритания также прекратит экспорт высокотехнологичных товаров. А также прекратит действие лицензий на экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.
Таким образом, действия США и их союзников более чем наполовину снизят импорт высоких технологий в Россию.
Санкции против банков
Байден заявил, что США уже наложили санкции на российские банки, у которых суммарно активы на 1 триллион долларов. Также Соединенные Штаты отрезали от американской финансовой системы российский банк, который самостоятельно держит одну треть всех активов.
И сегодня мы блокируем еще 4 крупных банка. Это означает, что любые активы, которые у них были в США, будут заморожены. Среди них ВТБ, второй по величине банк России, у которого 250 миллиардов долларов капитала
– заявил Байден.
Великобритания также сегодня объявила о банковских санкциях: страна наложила полный арест на активы ВТБ Банка и ограничила количество денег, которые граждане США могут вносить на свои банковские счета в Великобритании.
Санкции против элиты
США также пополнили санкции список российской коррумпированной элиты и их семей.
Как я говорил раньше, эти люди лично наживаются на кремлевской политике. Мы усилим санкции против коррумпированных миллиардеров,
– сказал Байден.
Санкций против компаний
В рамках предыдущего пакета санкций США (как и ЕС) ограничили возможность России привлекать деньги от инвесторов. Теперь этого не могут делать и самые крупные государственные компании России.
Байден подчеркнул, что вместе с другими международными партнерами они ограничат возможность России заниматься бизнесом, используя доллар, евро, фунт стерлинга или иену.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.
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Джо Байден по поводу нападения России на Украину, смотрите обращение: