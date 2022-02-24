Он подчеркнул, что санкции сокрушительны. Они будут иметь долгосрочное влияние на Россию и в то же время минимальное влияние на Соединенные Штаты и их союзников.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Путин – агрессор. Путин выбрал эту войну. И теперь он и его страна будут нести за нее последствия,

– сказал Байден.

Санкции против технологий

Новые санкции включают блокировку экспорта технологий, являющегося центральным элементом подхода Байдена, который, по его словам, серьезно ограничит способность России развивать военный и аэрокосмический сектор.

Ранее такие же санкции планировала ввести Япония в случае вторжения России.

Канада же в свою очередь полностью прекратили экспорт в Россию.

В течение нескольких дней Великобритания также прекратит экспорт высокотехнологичных товаров. А также прекратит действие лицензий на экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Таким образом, действия США и их союзников более чем наполовину снизят импорт высоких технологий в Россию.

Санкции против банков

Байден заявил, что США уже наложили санкции на российские банки, у которых суммарно активы на 1 триллион долларов. Также Соединенные Штаты отрезали от американской финансовой системы российский банк, который самостоятельно держит одну треть всех активов.

И сегодня мы блокируем еще 4 крупных банка. Это означает, что любые активы, которые у них были в США, будут заморожены. Среди них ВТБ, второй по величине банк России, у которого 250 миллиардов долларов капитала

– заявил Байден.

Великобритания также сегодня объявила о банковских санкциях: страна наложила полный арест на активы ВТБ Банка и ограничила количество денег, которые граждане США могут вносить на свои банковские счета в Великобритании.

Санкции против элиты

США также пополнили санкции список российской коррумпированной элиты и их семей.

Как я говорил раньше, эти люди лично наживаются на кремлевской политике. Мы усилим санкции против коррумпированных миллиардеров,

– сказал Байден.

Санкций против компаний

В рамках предыдущего пакета санкций США (как и ЕС) ограничили возможность России привлекать деньги от инвесторов. Теперь этого не могут делать и самые крупные государственные компании России.

Байден подчеркнул, что вместе с другими международными партнерами они ограничат возможность России заниматься бизнесом, используя доллар, евро, фунт стерлинга или иену.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.



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Джо Байден по поводу нападения России на Украину, смотрите обращение: