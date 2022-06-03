Технологический гигант Hewlett Packard официально объявил о выходе из рынков России и Белоруссии

Еще в феврале, после начала полномасштабной войны в Украине, Hewlett Packard Enterprise приостановила деятельность в России и Беларуси. Спустя более 3 месяцев компания решила выйти из рынков этих стран.

Об этом говорится в официальном заявлении HPE. Ее обнародовали 1 июня.

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HPE объявила о выходе из рынков России и Белоруссии

В заявлении компании говорится, что после временной остановки поставок и продаж в Россию и Белоруссию в конце февраля HPE внимательно следила за ситуацией.

Продолжать деятельность в России и Беларуси для нас более нецелесообразно, и мы продолжаем упорядоченный оставшийся в этих странах бизнес.

– говорится в официальном заявлении HPE.

В то же время в компании стремятся к прозрачному общению с членами команды, клиентами и партнерами, которые пострадали в результате сворачивания бизнес-операций в обеих странах.

Об этом событии также рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров . Он отметил, что более 2 месяцев назад HPE приостановила работу в России и Беларуси, но сейчас для руководства компании стало очевидно, что бизнес и высокие технологии не могут иметь ничего общего с войной и средневековьем.

"Пока в Украину приезжают CEO главных мировых технологических компаний, и даже несмотря на войну планируют открывать у нас офисы, Россия стремительно деградирует, превращаясь в бесперспективную пустыню, еще и прихватив с собой Беларусь. Прошлое никогда не сможет победить будущее, а Россия – Украину", – заметил министр.

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Коротко о Hewlett Packard Enterprise

Американская ИТ-компания Hewlett Packard Enterprise специализируется на производстве серверов, суперкомпьютеров, систем хранения данных и другого оборудования для серверных систем.

HPE также занимается построением облачных инфраструктур, системной интеграцией и разрабатывает программное обеспечение для организаций.

Ее образовали в 2015 году после разделения компании HP на сервисную и продуктовую компанию (Hewlett Packard Enterprise) и сосредоточившуюся на производстве ПК и ноутбуков – HP.

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