В течение 2021 года "Газпром" трижды снижал объемы транзита газа через Украину

Российский "Газпром" с начала 2021 года трижды уменьшал объемы транзита по газотранспортной системе Украины. В частности, 1 января – со 186 до 124 миллионов кубометров в сутки.

Уже с 1 сентября "Газпром" снизил показатель до 109 миллионов кубометров, а 1 октября, после начала поставки газа в Венгрию через Турецкий и Болгарский потоки – до 86 миллионов кубометров, хотя платит за 109 миллионов кубометров. Соответствующая информация появилась на фейсбук-странице генерального директора ООО "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона.

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Заявления России – манипулятивные

График показывает, что "Газпром" часто не использует транзитные мощности, которые уже оплачены. И не только в Украине, но и в других странах. Например, в Словакии, написал Сергей Макогон.

Заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году носят манипулятивный характер,

– отметил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины".

Он добавил, что действующий контракт предусматривает не ежегодную транспортировку 40 миллиардов метров кубических, а ежедневную транспортировку 109 миллионов. Сейчас физически транспортируется значительно меньше – 85,9 миллиона метров кубических в сутки.

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По его словам, в условиях нехватки газа в европейских хранилищах и максимальных цен на голубое топливо соответствующее поведение "Газпрома" заслуживает особого внимания Европы. Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа, превышающие мощность "Северного потока-2".

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Еще 27 сентября Венгрия и Россия подписали контракт по поставкам газа на 15 лет – ежегодно венгерская сторона будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа.

6 октября президент России Владимир Путин заявил, мол, "наращивать транзит газа в Европу через украинскую территорию "Газпрому" невыгодно".

Уже 1 октября Россия начала транспортировку газа в Венгрию, минуя Украину. Украинский оператор ГТС перестал доставлять туда голубое топливо.

Текст публикации Сергея Макогона:​

Газпром трижды уменьшал транзит по Украине в 2021 году. 1 января 2020 года с 186 млн м3 в сутки до 124 млн м3, с 1 сентября снизил до 109 млн м3, а 1 октября после начала поставки газа в Венгрию через Турецкий и Болгарского потоки – до 86 млн м3, хотя платит за 109 млн м3.

График показывает, что Газпром часто не использует транзитные мощности, которые уже оплачены. И не только в Украине, но и в других странах. Например, в Словакии.

Заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году носят манипулятивный характер. Следует отметить, что действующий контракт предусматривает не ежегодную транспортировку 40 млрд м3, а ежедневную транспортировку 109 млн м3. Сейчас физически транспортируется значительно меньше - 85,9 млн м3 в сутки.

Такое поведение Газпрома заслуживает особого внимания Европы, потому что несмотря на значительную нехватку газа в ЕС и максимальные цены, Газпром не использует даже те мощности, которые уже уплачены. Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа, превышающие мощность Северного Потока 2.