Как вырастут тарифы

Со слов Лещенка, тариф вырастет не только на перевозку железной руды и агропродукции, но и увеличится на порожний пробег.

Интересно Укрзализныця больше не убыточная: сколько заработало предприятие за II квартал

Тариф на перевозку железной руды вырастет:

с 1 сентября 2021 года – на 8%,

– с 1 января 2022 года – на 20,4%.

Тариф на перевозку агропродукции вырастет:

с 1 сентября 2021 года – на 8%,

– с 1 января 2021 года – на 6%.

Положительный эффект для "УЗ" от повышения тарифов Суммарный положительный эффект для "Укрзализныци" составит 1,8 миллиарда гривен в текущем году и 10,1 миллиарда гривен в 2022 году. Лещенко отметил, что полученные деньги, в результате повышения тарифов, позволят провести необходимую модернизацию компании.

Согласование повышения тарифов

Государственная регуляторная служба согласовала повышение тарифов в два этапа. Ранее это же сделали Минфин и Минэкономики.

Теперь осталось только зарегистрировать приказ в Минюсте. И можно считать, что совместными усилиями правления, наблюдательного совета УЗ и Министерства инфраструктуры сделан значительный, но не последний шаг к деолигархизации железной дороги,

– подытожил Лещенко.

Также в своем посте в фейсбуке Лещенко отметил, что больше всего повышение коснется олигарха Рината Ахметова 3,2 миллиарда для Метинвеста и 1 миллиард для ДТЭК.