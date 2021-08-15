Как вырастут тарифы
Со слов Лещенка, тариф вырастет не только на перевозку железной руды и агропродукции, но и увеличится на порожний пробег.
Интересно Укрзализныця больше не убыточная: сколько заработало предприятие за II квартал
Тариф на перевозку железной руды вырастет:
- с 1 сентября 2021 года – на 8%,
- с 1 января 2022 года – на 20,4%.
Тариф на перевозку агропродукции вырастет:
- с 1 сентября 2021 года – на 8%,
- с 1 января 2021 года – на 6%.
Согласование повышения тарифов
Государственная регуляторная служба согласовала повышение тарифов в два этапа. Ранее это же сделали Минфин и Минэкономики.
Теперь осталось только зарегистрировать приказ в Минюсте. И можно считать, что совместными усилиями правления, наблюдательного совета УЗ и Министерства инфраструктуры сделан значительный, но не последний шаг к деолигархизации железной дороги,
– подытожил Лещенко.
Также в своем посте в фейсбуке Лещенко отметил, что больше всего повышение коснется олигарха Рината Ахметова 3,2 миллиарда для Метинвеста и 1 миллиард для ДТЭК.
"Укрзализныця": последние новости
- 8 июля 2021 года "УЗ" разместила пятилетние еврооблигации на 300 миллионов долларов под 7,875% годовых. Привлеченные средства планировали направить на рефинансирование долга компании.
- Убытки "УЗ" за I квартал в 2020 года составили 1,8 миллиарда гривен, компания стала самой убыточной среди 15 госпредприятий.
- Прибыль "УЗ" во II квартале 2021 года составила 227,4 миллиона гривен, таким образом компания перестала быть убыточной.