Как вырастут тарифы

Со слов Лещенка, тариф вырастет не только на перевозку железной руды и агропродукции, но и увеличится на порожний пробег.

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Тариф на перевозку железной руды вырастет:

  • с 1 сентября 2021 года на 8%,
  • с 1 января 2022 года на 20,4%.

Тариф на перевозку агропродукции вырастет:

  • с 1 сентября 2021 года на 8%,
  • с 1 января 2021 года на 6%.

Согласование повышения тарифов

Государственная регуляторная служба согласовала повышение тарифов в два этапа. Ранее это же сделали Минфин и Минэкономики.

Теперь осталось только зарегистрировать приказ в Минюсте. И можно считать, что совместными усилиями правления, наблюдательного совета УЗ и Министерства инфраструктуры сделан значительный, но не последний шаг к деолигархизации железной дороги,
подытожил Лещенко.

Также в своем посте в фейсбуке Лещенко отметил, что больше всего повышение коснется олигарха Рината Ахметова 3,2 миллиарда для Метинвеста и 1 миллиард для ДТЭК.

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