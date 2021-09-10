Такое заявление сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. 10 сентября он выступил на заседании парламента.

К теме Чтобы были справедливыми для людей, – Шмыгаль обратился к местной власти относительно тарифов

Помощь от премьер-министра

Шмыгаль отметил, что цена на газ для тепла составляет 7,42 гривны с НДС (6,18 гривны без НДС). Цена, фиксированная в тарифах для различных теплокоммунэнерго, колеблется в пределах 5,5 – 6 гривен за кубометр. "То есть в некоторых теплокоммунэнерго будет разница в 50 копеек меньше, а в некоторых будет даже лучше цена, чем та, которая заложена в тарифах", – пояснил чиновник.

Власти ведут активную работу с мэрами городов, ведь именно на местное самоуправление возложена ответственность за формирование тарифов на тепло и горячую воду,

– подчеркнул он.

Кроме этого, он заверил, что правительство готово подставить плечо органам местного самоуправления, чтобы им было легче проходить отопительный сезон. Говорится о том, чтобы не возлагать лишний груз на плечи людям.

Шмыгаль о получении субсидий

Премьер-министр также отметил, что важна и тематика субсидий. Ведь накануне были изменены подходы к их формированию. Фактически почти 3 миллиона домохозяйств прошли верификацию и будут получать субсидии в значительно более короткие сроки – говорится лишь о 10 днях.

К теме Новые правила получения субсидий: что изменится для населения с 1 сентября

Шмыгаль обратил внимание на то, что удалось внести некоторое облегчение по оформлению субсидий, если дело касается недвижимости, крупных покупок или доходов и депозитов. "То есть те пенсионеры, которые имеют депозиты, будут получать субсидии", – отметил он.