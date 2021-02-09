Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца 2021 года
До конца 2021 года тарифы на тепло и горячую воду в Украине не будут повышать. Это официально закрепили в меморандуме с местными властями.
Источник:Телеграм Дениса Шмыгаля
Это один из 8 шагов нашей команды по решению тарифного вопроса.
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И это правильная позиция, которая показывает, что приоритет власти – и центральной, и местной – это защита благосостояния украинцев,
– отметил Шмыгаль.
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