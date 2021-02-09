До конца 2021 года тарифы на тепло и горячую воду в Украине не будут повышать. Это официально закрепили в меморандуме с местными властями.

Это один из 8 шагов нашей команды по решению тарифного вопроса. Читайте также Тариф на газ в январе существенно снизили около 20 поставщиков: подробности И это правильная позиция, которая показывает, что приоритет власти – и центральной, и местной – это защита благосостояния украинцев,

– отметил Шмыгаль. Новость дополняется...