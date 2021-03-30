В Украине планируют повысить тарифы на телекоммуникационные услуги. С 1 июля 2021 года стоимость услуг стационарного телефона вырастет на 10%.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) уже одобрила соответствующий проект решения. Еще 9 февраля его направили в Федерацию профсоюзов Украины и Федерации работодателей, где его также согласовали.

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Как изменятся тарифы на телефон

Согласно проектом, стоимость месячной абонентской платы возрастет и для населения и для предприятий:

для населения – 65,68 грн;

для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц – стоимость возрастет с 65,55 гривен до 72,11 гривен.

Сейчас представители Нацкомиссии уже готовят документы, чтобы направить проект решения на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины. В случае принятия решения вступит в силу с 1 июля 2021 года.

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