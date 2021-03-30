Тарифы на стационарный телефон могут вырасти
В Украине планируют повысить тарифы на телекоммуникационные услуги. С 1 июля 2021 года стоимость услуг стационарного телефона вырастет на 10%.
Источник:Укринформ
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) уже одобрила соответствующий проект решения. Еще 9 февраля его направили в Федерацию профсоюзов Украины и Федерации работодателей, где его также согласовали.
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Как изменятся тарифы на телефон
Согласно проектом, стоимость месячной абонентской платы возрастет и для населения и для предприятий:
- для населения – 65,68 грн;
- для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц – стоимость возрастет с 65,55 гривен до 72,11 гривен.
Сейчас представители Нацкомиссии уже готовят документы, чтобы направить проект решения на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины. В случае принятия решения вступит в силу с 1 июля 2021 года.
Тарифы для украинцев: последние новости
- В конце марта заканчивается действие предельного тарифа на газ 6,99 гривны за кубометр от правительства. Поэтому каждая газопоставляющая компания уже сама установила цену для своих потребителей. Полный список цен на газ с апреля – по этой ссылке.
- Также вскоре заканчивается действие тарифа на электроэнергию для населения, в конце 2020 года ввело правительство. Однако, цена останется такой же, как и есть до 31 марта – 1, 68 гривны за киловатт-час.
- Выросли тарифы и частной компании "Новая почта". Там повысили тарифы на все виды посылок. Для того, чтобы направить в другую область отправление весом 0,5 килограмма, теперь придется заплатить не 40, а 45 гривен.
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