Регулятор 19 января одобрил снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов. Уменьшение цен касается тех компаний, у которых тарифы были значительно выше, чем средние по Украине.

Тарифы уменьшили преимущественно в небольших облгазах. Такое решение Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла на заседании, сообщает 24 канал.

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Где снизили цены на распределение газа

ЧАО "Гадячгаз",

АО "Закарпатгаз",

АО "Ивано-Франковскгаз",

ЧАО "Коростышевгаз",

АО "Лубныгаз",

ЧАО "Мелитопольгаз",

АО "Николаевгаз",

АО "Полтавагаз",

ЧАО "Тернопольгаз",

АО "Тысменицагаз",

ЧАО "Уманьгаз",

АО "Харьковгаз",

АО "Черновцыгаз",

ООО "Газовик".

На сколько снизили цены

Тарифы уменьшили на 5 – 30%. Отныне цены составят 1,66 – 1,79 гривны с НДС.

Вскоре решение обнародуют на сайте регулятора, чтобы могли внести замечания или предложения и, наконец, окончательно утвердить. Поскольку уменьшенные тарифы начнут действовать с 1 февраля, Комиссия должна успеть обработать всю процедуру.

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, что об этом решении говорит вся страна, поэтому объяснять здесь нечего.



Тарифы на распределение газа / Фото НКРЭКУ

Что этому предшествовало

Из-за протестов против повышения тарифов на распределение газа, правительство решило временно установить предельную цену.

Максимальный тариф за кубометр газа составит 6,99 гривны за распределение – 1,79.

Однако такие тарифы будут действовать только во время карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что теперь для некоторых семей цены на газ упадут на 30 – 40%.



Цена на газ / Инфографика 24 канала