Тарифы на распределение газа уменьшили для 14 облгазов: детали
Регулятор 19 января одобрил снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов. Уменьшение цен касается тех компаний, у которых тарифы были значительно выше, чем средние по Украине.
Тарифы уменьшили преимущественно в небольших облгазах. Такое решение Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла на заседании, сообщает 24 канал.
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Где снизили цены на распределение газа
- ЧАО "Гадячгаз",
- АО "Закарпатгаз",
- АО "Ивано-Франковскгаз",
- ЧАО "Коростышевгаз",
- АО "Лубныгаз",
- ЧАО "Мелитопольгаз",
- АО "Николаевгаз",
- АО "Полтавагаз",
- ЧАО "Тернопольгаз",
- АО "Тысменицагаз",
- ЧАО "Уманьгаз",
- АО "Харьковгаз",
- АО "Черновцыгаз",
- ООО "Газовик".
На сколько снизили цены
Тарифы уменьшили на 5 – 30%. Отныне цены составят 1,66 – 1,79 гривны с НДС.
Вскоре решение обнародуют на сайте регулятора, чтобы могли внести замечания или предложения и, наконец, окончательно утвердить. Поскольку уменьшенные тарифы начнут действовать с 1 февраля, Комиссия должна успеть обработать всю процедуру.
Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, что об этом решении говорит вся страна, поэтому объяснять здесь нечего.
Тарифы на распределение газа / Фото НКРЭКУ
Что этому предшествовало
- Из-за протестов против повышения тарифов на распределение газа, правительство решило временно установить предельную цену.
- Максимальный тариф за кубометр газа составит 6,99 гривны за распределение – 1,79.
- Однако такие тарифы будут действовать только во время карантина.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что теперь для некоторых семей цены на газ упадут на 30 – 40%.
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