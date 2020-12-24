Регулятор пересмотрел тарифы на производство тепловой энергии для населения на 2021. Рост касается всех 23 компаний.

Решение повысить тарифы на тепло на 2021 году приняла 24 декабря Национальный комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Читайте также Нафтогаз повысил цену на газ для производителей тепла Что известно о новых тарифах Тарифы для производства тепла для населения повышаются для всех 23 компаний.

Меньше повысили такыр для АО "Днепровская ТЭЦ" на – 5,5%, больше всего – для ООО "Евро-реконструкция" – аж на 49,7%.

Самый низкий тариф установлен для ООО "ДВ Нефтегазодобывающая Компания" – 653,99 гривны за гигакалорию, самый высокий – для КП "Міськтепловодоенергія" – 1 632,51 гривны за гигакалорию.

После повышения средневзвешенный тариф для поставок тепла населению составляет 1 121,71 гривны за гигакалорию. Почему решили изменить тарифы на производство тепла в 2021 году из-за существенного снижения объемов производства тепловой энергии;

изменение отпуска электрической энергии ТЭЦ и когенерационными установками;

рост среднемесячной заработной платы штатных работников;

увеличение цен на топливно-энергетические ресурсы;

повышение расходов на услуги распределения природного газа;

рост прочих операционных расходов. Интересно! По информации опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, лишь 12% украинцев считают возможным уменьшение тарифов 2021 году.